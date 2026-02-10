Las consecuencias económicas del sanchismo: Sánchez se gasta nuestro dinero en desincentivar la búsqueda de trabajo

Últimos audios
- Las consecuencias económicas del sanchismo: Sánchez se gasta nuestro dinero en desincentivar la búsqueda de trabajoCarlos Cuesta y Domingo Soriano analizan la cuantía destinada por el Gobierno a pagar el Ingreso Mínimo Vital, y la nueva prestación por crianza.
- Tertulia de Cuesta: De la lucha entre PP y Vox a los tejemanejes de ZapateroCarlos Cuesta comenta con Fran Carrillo y Miguel Ángel Pérez la lucha interna de la extrema izquierda.
- El Primer Palo (10/02/2025): Coche escobaDsani Blanco nos trae las últimas noticias del día
- El Primer Palo (10/02/2025): el Ring; muere José BisbalJaime Ugarte y Jorge Lera hablan del fallecimiento del gran campeón español, padre del cantante David Bisbal
- Daniel Portero desvela qué otros etarras como Txeroki podrían salir a la calle gracias a la política de SánchezCarlos Cuesta entrevista a Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia.
- Ruiz Escudero explota contra el ataque de Mónica García a la sanidad privada: "Es una agresión tremenda"Carlos Cuesta entrevista al senador del PP y exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre el anteproyecto de ley de gestión pública.
- El día en 15 minutos: Se complican los pactos en la derecha, y la extrema izquierda no sabe cómo unirseCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Felipe González vuelve a sacar los colores a Pedro SánchezCarlos Cuesta comenta las declaraciones del expresidente del Gobierno y la reacción de Patxi López, y repasa los derroches del Ejecutivo.
- Tertulia de Herrero: Vox avanza un "no rotundo" a la investidura de María GuardiolaEsmeralda Ruiz analiza junto a Pilar Gómez, Luca Costantini y Maite Loureiro la relación entre PP y Vox.
- Entrevistas de Herrero: Ana AznarEsmeralda Ruiz entrevista a la doctora y autora del libro "Educar también es decir no".
- Suscríbase a los podcast