Las consecuencias económicas del sanchismo: Preocupación por el alto absentismo

- Las consecuencias económicas del sanchismo: Preocupación por el alto absentismoSandra León comenta con Domingo Soriano el aumento de las bajas laborales en navidades, y el la gran subida del paro en mayores de 55 años.
- La tertulia de Cuesta: La corrupción sigue cercando al Gobierno mientras el PSOE señala a ÁbalosSandra León analiza con Teresa Gómez y Carmelo Jordá el informe fake de las cuentas del PSOE y los nuevos casos de corrupción del Gobierno de Sánchez.
- El día en 15 minutos: El informe del PSOE sobre sus cuentas y más problemas para ÁbalosSandra León e Ignacio Escudero analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de La Noche de Cuesta: Así es la auditoría 'fake' del PSOE que no desentraña la financiación ilegalSandra León comenta el informe que encargó el propio PSOE sobre sus cuentas y la reacción de la oposición.
- Tertulia de Herrero: El informe interno encargado por el PSOE descarta la financiación ilegalEsmeralda Ruiz analiza junto a Ignacio Cembrero y Ana Sánchez el informe encargado por Ferraz.
- Prensa Rosa: Las mejores portadas de 2025Esmeralda Ruiz repasa con Ana Mateu y Esther Nieto las mejores portadas del año.
- Kelugares: Destinos para 2026Esmeralda Ruiz y Kelu Robles viajan a posibles destinos para 2026.
- Música: Canciones de Año NuevoEsmeralda Ruiz y Felipe Couselo hablan sobre canciones para empezar el año.
