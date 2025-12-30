Menú
Las consecuencias económicas del sanchismo

Las consecuencias económicas del sanchismo: Preocupación por el alto absentismo

Sandra León comenta con Domingo Soriano el aumento de las bajas laborales en navidades, y el la gran subida del paro en mayores de 55 años.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Sandra León comenta con Domingo Soriano el aumento de las bajas laborales en navidades, y el la gran subida del paro en mayores de 55 años.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado