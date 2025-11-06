Últimos audios
- Editorial de Juan Pablo: Financiación ilegal: El PSOE enmudeceJuan Pablo Polvorinos analiza el silencio instalado en Ferraz mientras la Audiencia Nacional se prepara para pasar por la lupa las cuentas socialistas
- Madrid es noticia: El Plan contra las Drogas de Madrid atiende a más de 14.000 personas en su primer año de aplicaciónGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en el primer año del Plan Regional contra las Drogas.
- Prohibido Contar Ovejas: De mormones, depredadores y guitarras eléctricasDel teatro más irreverente al cine más salvaje y la música más potente: una noche donde todo se mezcla con ritmo, humor y ruido del bueno.
- Con Ánimo de Lucro: Nuevo ataque de Yolanda Díaz a las empresasLuis F. Quintero y su equipo analizan la última ocurrencia de Yolanda Díaz.
- Kilómetro Cero: Las carreteras más peligrosas de EspañaHoy en Km0 profundizamos en los siguientes asuntos: Las carreteras más peligrosas de España y Que el cielo la juzgue.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- 'Misery' (1990), la enfermiza adaptación de Stephen King que sigue atándote a la camaMisery es uno de los grandes thrillers basados en Stephen King. Este programa de Par-Impar está dedicado a ella.
- Por fin es viernes: 'Bugonia'Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Crónica Rosa: Kiko Rivera vuelve a la TV y ataca a Isabel Pantoja por 100.000 eurosIsabel González analiza toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos, Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce
