Las consecuencias económicas del Sanchismo, con Domingo Soriano: El déficit de las pensiones supera todo lo previsto

Carlos Cuesta analiza con Domingo Soriano la altísima recaudación de Hacienda en comparación con antes de la pandemia y el déficit de las pensiones.

La noche de Cuesta

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Jaén. | EFE

