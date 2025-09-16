Las consecuencias económicas del Sanchismo, con Domingo Soriano: El Gobierno celebra y el Banco de España advierte

Últimos audios
- La República de los Tonnntos: Los 26 millones de simpatizando de Hamás que Monedero cree que hay en EspañaSantiago González comenta la última gansada de Juan Carlos Monedero y otros tonnntos patrios como Irene Montero.
- Federico a las 8: El embargo de armas a Israel retrata el oportunismo de SánchezFederico comenta con Daniel Muñoz el oportunismo de Sánchez y la gran cortina de humo sobre Gaza con oculta la corrupción de su entorno.
- Prensa económica: La letra pequeña del plan de vivienda de SánchezFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en los problemas del plan de vivienda de Sánchez.
- Las Noticias de La Mañana: Elecciones en Castilla y León el 15 de marzo de 2026 ¿y Andalucía?Federico y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad centradas en las elecciones de Castilla y León.
- Federico a las 7: Sánchez despierta una corriente antisemita en EspañaFederico analiza la actualidad del día centrada en la cortina de humo antiisraelí de Sánchez junto a Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo.
- Los titulares de la prensa del día 17/09/25Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan la cortina de humo de Sánchez con Gaza, la resurrección del caso Air Europa y otros asuntos de la prensa.
- Federico a las 6: El nuevo "nivel de indignidad y ridículo" de Pedro SánchezFederico comenta cómo se estrecha el círculo contra Sánchez por el rescate de Air Europa, su pacto con Junts y otros asuntos de la actualidad.
- El Primer Palo (16/09/2025): Programa completo; Victoria del Madrid en ChampionsTertulia con María Trisac, Sergio Fernández, Alfredo Somoza y Dani Blanco
- Las consecuencias económicas del Sanchismo, con Domingo Soriano: El Gobierno celebra y el Banco de España advierteCarlos Cuesta y Domingo Soriano analizan las previsiones de crecimiento que da el Gobierno y las advertencias para las familias del Banco de España.
- Tertulia de Cuesta: Sánchez lanza una ola de antisemitismo para polarizar las eleccionesCarlos Cuesta comenta con Carmen Tomás y Miguel Á. Pérez la actuación del presidente ante Israel.
