Las consecuencias económicas del sanchismo, con Domingo Soriano: La condonación de deuda que premia a Cataluña

Últimos audios
- Federico a las 8: Jueces y fiscales se rebelan contra los ataques de SánchezFederico comenta con Daniel Muñoz la reacción del poder judicial a las acusaciones del presidente del Gobierno.
- La República de los Tonnntos: Ridículo mundial de la flotilla de Colau y ThunbergSantiago González comenta el nuevo fracaso de la flotilla de Gaza que ha tenido que regresar por segunda vez a Barcelona.
- Prensa económica: Todo lo que oculta María Jesús Montero sobre la quita de la deudaFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en la quita de la deuda autonómica para contentar a Cataluña.
- Las Noticias de La Mañana: España, camino de MéxicoFederico y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad.
- Federico a las 7: Reunión Illa - Puigdemont, cambio ficus por banderaFederico repasa junto a Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo los detalles de la reunión que nos dirige a un cambio de modelo en España.
- Resumen de prensa: 03/09/2025Daniel Muñoz y Silvia Riveiro analizan y comentan los principales titulares y noticias de la prensa digital e impresa.
- Federico a las 6: La enésima humillación a España por parte del PSOEFederico analiza el encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, una nueva humillación a España por parte del PSOE.
- Prohibido Contar Ovejas: Pásale el micro al batera. Cuando los baterías toman la voz cantanteDe Ringo Starr a Phil Collins o Dave Grohl, repasamos a los baterías que dejaron la batería para ponerse al frente del micrófono.
- El Primer Palo (02/09/2025); Programa completo. El Atlético, a exámenJuanma Rodriguez dirige la tertulia con Rodrigo Marciel, Nacho Donado, Alfredo Somoza y Dani Blanco
- Las consecuencias económicas del sanchismo, con Domingo Soriano: La condonación de deuda que premia a CataluñaCarlos Cuesta y Domingo Soriano analizan la actualidad económica de la jornada.
