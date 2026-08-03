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La tertulia

Tertulia de Cuesta: Las inverosímiles excusas de Marruecos con Ceuta y los tejemanejes con los contratos de Barrabés

Alejandro Vara y Carmen Tomás analizan junto a Luis Fernando Quintero la actualidad de la jornada, que pasa por la invasión a Ceuta que sigue coleando

La noche de Cuesta
Alejandro Vara y Carmen Tomás analizan junto a Luis Fernando Quintero la actualidad de la jornada, que pasa por la invasión a Ceuta que sigue coleando
Militares de los Regulares de Ceuta intentando detener a un inmigrante este domingo. | EFE

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