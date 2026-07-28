Tertulia de Cuesta: Las mentiras de Sánchez durante el curso que le retratan y el colapso de Ceuta ante la migración

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- El experto que alerta de la mayor avalancha migratoria en Ceuta en cinco años: "1.800 personas en una semana"Sandra León entrevista al analista político y experto en inmigración, Rubén Pulido.
- Sergio Sayas carga contra "el sinfín de irregularidades" de María Chivite: "Abrió la puerta a la corrupción de Cerdán"Sandra León entrevista a Sergio Sayas diputado del PP tras la incorporación de los túneles de Belate al llamado caso Koldo.
- El día en 15 minutos: Sánchez usa los incendios para cargar contra el PP y no hablar de corrupción en su balance del añoSandra León analiza con Ricardo González Mangas el llamativo discurso triunfalista de Pedro Sánchez en su balance del curso político.
- El editorial de Sandra León: el balance del curso político que Sánchez no quiere que escuchesSandra León analiza la comparecencia del presidente donde ha evadido hablar de todas las tramas de corrupción que le rodean.
- Es Salud: VitaminasJaume Segalés y los expertos de Mundo Natural hablan sobre las vitaminas.
- Tertulia de Herrero: Sánchez habla de causas políticas contra su mujer y su hermanoEsmeralda Ruiz analiza junto a Luca Costantini, Juan Pablo Polvorinos y Raúl Vilas el balance del curso político del presidente del Gobierno.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- En el joyero de... con Ana Trigo: "El anillo de ópalo de los Borbones"Esmeralda Ruiz y Ana Trigo hablan de los secretos del anillo presuntamente maldito.
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