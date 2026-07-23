Tertulia de Cuesta: De las nulas explicaciones de Zapatero a la férrea defensa del Gobierno de Sánchez

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- Tertulia de Cuesta: De las nulas explicaciones de Zapatero a la férrea defensa del Gobierno de SánchezSandra León analiza con Arturo Criado y Benjamín López la entrevista del expresidente y el nuevo premio de Sánchez a Yolanda Díaz en la OIT.
- La "poca lógica" de uno de los argumentos de Zapatero en Televisión que podría disgustar a su abogadoSalvador Viada, exmagistrado del Tribunal Supremo, explica en 'La Noche de Cuesta' la complejidad de las declaraciones de Zapatero con Javier Ruiz
- El día en 15 minutos: La tímida reacción del Gobierno a la entrevista de Zapatero y el "premio" a Yolanda DíazSandra León y Ana Rumí repasan toda la actualidad de la jornada.
- El editorial de Sandra León: La vacía declaración de Zapatero en TVE y la intervención de Ana Pardo de VeraSandra León comenta la entrevista del expresidente socialista en Televisión Española y las reacciones del Gobierno y la oposición.
- Es Salud: Hongo panaceaJaume Segalés y los expertos de Mundo Natural hablan sobre el hongo panacea.
- Tertulia de Herrero: Zapatero dice que no había "afán patrimonial" con las joyasEsmeralda Ruiz analiza junto a Cristina de la Hoz, Alejandro Vara y Raúl Vilas las explicaciones del expresidente del Gobierno en TVE.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Tertulia económica: Sánchez propone a Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del TrabajoEsmeralda Ruiz analiza con Javier Santacruz y Beatriz García la propuesta del Gobierno para que Yolanda Díaz dirija el Organismo de la ONU.
- El jardín de las delicias: "Identidad: Qué nos dice el ADN sobre quiénes somos"Esmeralda Ruiz y Ayanta Barilli hablan del libro de divulgación científica escrito por Carles Lalueza-Fox.
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