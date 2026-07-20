Tertulia de Cuesta: El escrito de 'Julito' que asusta al PSOE y la victoria agridulce de España en Navarra y País Vasco

Últimos audios
- Tertulia de Cuesta: El escrito de 'Julito' que asusta al PSOE y la victoria agridulce de España en Navarra y País VascoJuan Pablo Polvorinos y Luca Costantini analizan junto a Sandra León y Ana Rumí toda la jornada de este 20 de julio
- El día en 15 minutos: El escrito de Julito Martínez para colaborar con la Justicia que atemoriza al PSOE y ZapateroSandra León y Ana Rumí analizan las contradicciones del expresidente socialista tras la última aportación de Julito a la Justicia
- El editorial de Sandra León: El refranero español que puede cumplirse con la declaración de Julito que teme el PSOESandra León analiza el escrito de Julio Martinez al juez Calama que destapa al expresidente socialista y le pone contra las cuerdas.
- Es Salud: CansancioJaume Segalés y los expertos de Mundo Natural hablan sobre el cansancio.
- Tertulia de Herrero: El socio de Zapatero confiesa que el expresidente medió en el rescate de Plus UltraEsmeralda Ruiz analiza junto a Inocencio Arias, Ana Sánchez y Carmen Lucas-Torres las novedades judiciales que implican al expresidente del Gobierno.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Tertulia económica: Hacienda ingresará casi seis millones de euros por la victoria de EspañaEsmeralda Ruiz analiza con Javier Santacruz y Rubén Folguera los ingresos de la Administración tributaria tras el Mundial.
- Entrevistas de Herrero: Esther MartínezEsmeralda Ruiz entrevista a la secretaria general del PP vasco, que se enfrentó a un grupo de radicales que intentó boicotear la final del Mundial.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Madrid se prepara para recibir a sus héroesEsmeralda Ruiz analiza la celebración del Mundial de España por las calles de Madrid.
- Suscríbase a los podcast