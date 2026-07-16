Tertulia de Cuesta: La vergonzosa orden de Interior para boicotear a Díaz Ayuso y la ignominia de la Ley de Amnistía

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- De Rosa, sobre la reacción de los independentistas: "¿Triunfo de qué? Puigdemont no puede venir sin ser detenido"Carlos Cuesta entrevista al magistrado y expresidente del CGPJ por la sentencia del TJUE sobre la amnistía, Fernando de Rosa
- Tertulia de Cuesta: La vergonzosa orden de Interior para boicotear a Díaz Ayuso y la ignominia de la Ley de AmnistíaPelayo Barro y Arturo Criado analizan junto a Carlos Cuesta y Sandra León toda la actualidad del día, que pasa por la resolución sobre Begoña Gómez
- Díaz-Pache denuncia los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a Madrid y a Ayuso: "La democracia está en peligro"El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid explicaba en ‘La Noche de Cuesta’ los ataques del Gobierno contra Díaz Ayuso como parte de una "operación"
- El día en 15 minutos: La Audiencia avala el juicio con jurado a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influenciasCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Todos los ataques de Sánchez a la independencia de la Guardia CivilCarlos Cuesta comenta los audios de los generales sobre las instrucciones para boicotear a Ayuso y los movimientos del Gobierno contra la Benemérita.
- Tertulia de Herrero: El TJUE avala en términos generales la ley de amnistíaLuis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Ignacio Cembrero y Raúl Vilas la decisión del Tribunal de Justicia de la UE.
- Sucesos: El juez deja en libertad sin cargos al detenido por el atropello mortal de Nikoline en MijasLuis Herrero analiza con Borja Méndez, periodista de Sucesos en ABC, y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- El jardín de las delicias: "Bacanal"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan de la obra del Teatro Romano de Mérida.
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