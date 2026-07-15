Tertulia de Cuesta: El señalamiento de Villafañe a García Ortiz y las frases demoledoras de la sentencia del hermanísimo

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- Un fiscalista revela el "difícil error" en Hacienda por el que Julito Martínez evitó la declaración de la rentaEsaú Alarcón es abogado fiscalista en Gibernau, socio responsable del área de Litigación Tributaria y contaba el "error" en Hacienda
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- El día en 15 minutos: el juez acorrala a Zapatero y la mano derecha de Álvaro García Ortiz le implica en la cloacaCarlos Cuesta y Sandra León comentan las últimas novedades sobre el caso Zapatero, Begoña Gómez y las últimas declaraciones ante el juez Pedraz.
- El editorial de Carlos Cuesta: Estas son las pruebas contra David Sánchez que dice el Gobierno que no existenCarlos Cuesta desgrana las frases de la sentencia del caso del hermano del presidente y comenta las declaraciones de los miembros del Ejecutivo.
- Es Salud: Salud digestivaJaume Segalés y los expertos de Mundo Natural hablan sobre la salud digestiva.
- Tertulia de Herrero: Sánchez celebra la desaparición de la verja de GibraltarLuis Herrero analiza junto a Inocencio Arias y Cristina de la Hoz la demolición de la Verja de Gibraltar.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Prensa rosa: Carlos Alcaraz, fotografiado en actitud cariñosa con una misteriosa jovenLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce y Esther Nieto la prensa rosa.
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