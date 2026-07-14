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La tertulia

Tertulia de Cuesta: De las reacciones desesperadas del Gobierno por la condena a David Sánchez a la tensión en Pamplona

Alejandro Vara y Luca Costantini analizan junto a Carlos Cuesta y Sandra León todos los pormenores de la sentencia a David Sánchez

La noche de Cuesta

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