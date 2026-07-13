Tertulia de Cuesta: La relación del segundo de García Ortiz y Leire Díez y la cercanía de la investigación a Montero

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- Tertulia de Cuesta: La relación del segundo de García Ortiz y Leire Díez y la cercanía de la investigación a MonteroCarlos Cuesta comenta con Miguel Ángel Pérez y Juan Pablo Polvorinos la orden del fiscal Diego Villafañe y las irregularidades de la exvicepresidenta.
- La aplaudida decisión del alcalde de Tudela para celebrar a la selección pese a la amenaza de los proetarrasAlejandro Toquero, alcalde de Tudela, explica en ‘La Noche de Cuesta’ el interés de muchos de no ver a la selección
- El día en 15 minutos: el Gobierno se revuelve ante la última exigencia de Peinado a Begoña GómezCarlos Cuesta y Sandra León comentan lo último sobre el reciente viaje a Reino Unido de la mujer del presidente y la trama de las cloacas del PSOE
- El editorial de Carlos Cuesta: Así influyó el fiscal Diego Villafañe para librar a la cloacaCarlos Cuesta comenta cómo el nº 2 de Álvaro García Ortiz ordenó el archivo de la denuncia contra Leire Díez.
- Es Salud: ObesidadJaume Segalés y los expertos de Mundo Natural hablan sobre la obesidad.
- Tertulia: Peinado pide a Begoña Gómez que "acredite" que usó su pasaporte solo para viajar a la graduación de su hijaLuis Herrero comenta la actualidad junto a Carmen Lucas-Torres y David Jiménez Torres.
- Boletín 17hVerónica Jorro resume la actualidad.
- Las noticias de Herrero: La oleada de suspensos en las oposiciones a maestro indigna a los aspirantesLuis Herrero entrevista a Ramón Izquierdo Secretario de Acción Sindical de ANPE.
- Editorial Luis Herrero:El exabogado de Ábalos declara que Leire Díez quiso pagarle a través de una sociedadLuis Herrero analiza toda la actualidad.
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