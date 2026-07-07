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La tertulia

Tertulia de Cuesta: El nerviosismo del 'hermanísimo' y la confirmación ante el juez de los intentos de dinamitar la UCO

Carlos Cuesta comenta con Fran Carrillo y Benjamín López la inminente salida de la sentencia de David Sánchez y la declaración del comandante Villalba

La noche de Cuesta
Carlos Cuesta comenta con Fran Carrillo y Benjamín López la inminente salida de la sentencia de David Sánchez y la declaración del comandante Villalba
David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. | Europa Press

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