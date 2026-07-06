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La tertulia

Tertulia de Cuesta: La justicia prohíbe a Begoña Gómez irse con Sánchez a la cumbre de la OTAN

Carlos Cuesta analiza con Sandra León, Carmen Tomás y Teresa Gómez la querella de Delcy Rodríguez contra Víctor de Aldama.

La noche de Cuesta

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