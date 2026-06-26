Tertulia de Cuesta: Las sospechosas reuniones de Zapatero con la cloaca y los amaños en favor de Barrabés

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- Tertulia de Herrero: La UCO detecta "decisiva arbitrariedad" y trato de favor en los contratos adjudicados a BarrabésLuis Herrero analiza junto a Marisol Hernández, Anabel Díez y Carmen Tomás las posibles irregularidades en los contratos adjudicados por Red.es.
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- Las noticias de Herrero: Frases bienintencionadas que pueden hacer más daño a una persona con una enfermedad avanzadaLuis Herrero entrevista a Diana Prieto, psicóloga y directora del proyecto "Al final de la vida", de la Fundación Vivo Sano.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Editorial Luis Herrero: Altos cargos de Guardia Civil ratifican que les pidieron "ponerse de perfil" en causas políticasLuis Herrero analiza la declaración de los altos cargos de la Guardia Civil ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
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