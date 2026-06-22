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La tertulia

Tertulia de Cuesta: De las primeras condenas al entorno de Sánchez a los despreciables ataques del Gobierno a Peinado

Juan Pablo Polvorinos y Miguel Ángel Pérez analizan con Carlos Cuesta y Sandra León la jornada de este lunes, que pasa por la corrupción del PSOE

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Juan Pablo Polvorinos y Miguel Ángel Pérez analizan con Carlos Cuesta y Sandra León la jornada de este lunes, que pasa por la corrupción del PSOE
José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García durante su juicio en el Tribunal Supremo, este martes. | EFE/Captura señal

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