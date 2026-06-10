Tertulia de Cuesta: La Fiscalía General reconoce reuniones con la cloaca y el PSOE cada vez más señalado

Últimos audios
- Belleza: Jimmy Boyd 'El Perfumista Emocional'Federico y su equipo hablan con Jimmy Boyd sobre el hair mist para el verano y de perfumarse para seducir.
- Belleza: entrevista a Ricardo GonzálezFederico y su equipo hablan con Ricardo González, cirujano plástico, fundador de Clínica Dual.
- Crónica Rosa: Kiko Rivera ningunea a Isa Pi y la llama "cuchara"Federico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande.
- La Bolsa: el IBEX 35 sube un 0,58%Federico comenta con Beatriz García la apertura de la bolsa.
- Prohibido Contar Ovejas: ¿A quién le darías de leches?El espacio de esRadio viaja desde las anécdotas de Eric Clapton hasta el cine de terror 'giallo' y sus mejores influencias actuales.
- Tertulia de Federico: Cataluña entre el cielo y el infiernoFederico analiza con Raúl Vilas y Marhuenda la visita del Papa León XIV a Barcelona. donde habló de "región de España".
- Prensa económica: El IMV se vuelve en contra del GobiernoFederico comenta con Beatriz García toda la actualidad económica centrada en el revés del IMV contra el Gobierno que cuenta Libre Mercado.
- Las Noticias de La Mañana: continúan los disturbios en Reino Unido tras el asesinato de un joven por un ilegalFederico y el equipo de La Mañana comentan el inicio de la visita del Papa a Canarias y los disturbios en Reino Unido tras el asesinato de un joven.
- Los titulares de la prensa del día 11/06/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares que siguen centrados en la visita del Papa a España.
- La República de los Tonnntos: ¿Quiénes son los 61 periodistas habituales de Leire Díez y la cloaca del PSOE?Santiago González comenta la visita del Papa a España, las mentiras de Santaolalla y los 61 periodistas vinculados a la cloaca del PSOE.
- Suscríbase a los podcast