Tertulia de Cuesta: Nuevo lunes negro de corrupción en el PSOE

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- El editorial de Carlos Cuesta: Pedro Sánchez es "P.S." y pidió la cloaca para convertir España en un estercoleroCarlos Cuesta analiza el complicado horizonte judicial del PSOE y el entorno de Pedro Sánchez ante las nuevas informaciones sobre la cloaca de Leire.
- Tertulia de Herrero: El Papa llama en el Congreso a reforzar la "dignidad humana" y rebajar la polarizaciónLuis Herrero analiza junto a Marisol Hernández, Raúl Vilas y Cristina De la Hoz el discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados.
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