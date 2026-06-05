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La tertulia

Tertulia de Cuesta: Las pruebas en las libretas de Leire Díez y las mentiras de Marlaska y Mercedes González

Carlos Cuesta comenta con Pelayo Barro y Pablo Planas el contenido de las agendas de la fontanera socialista y las palabras del ministro del Interior.

La noche de Cuesta

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