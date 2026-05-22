Tertulia de Cuesta: La trama Zapatero apunta a ministros de Sánchez y el Gobierno pone trabas a los jueces

Últimos audios
- Entrevista a Gonzaga Manso y el veterano actor Saturnino García por 'Dos días'El realizador y el intérprete cargan contra el cine actual por marginar a los mayores de 60 años en una cinta sobre la vejez y la rebeldía.
- Soldini por 'Las catadoras de Hitler': "Los tiranos saben que a su alrededor siempre hay alguien que los quiere muertos"Sergio Pérez entrevista al director Silvio Soldini que adapta esta novela basada en hechos reales sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler.
- La Vinuteca: La genial y arriesgada jugada de Disney con Baby YodaSergio Pérez y David Vinuesa hablan con Mario Frikípolis del coleccionismo de Star Wars a raíz del estreno de The Mandalorian and Grogu.
- Noticias Flash: El asesinato de Miguel Ángel Blanco y un thriller con Luis ZaheraSergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, hablan del anuncio de rodaje de Blanco, la vuelta de Robin Hood y el nuevo thriller de Luis Zahera.
- Estrenos en plataformas: El inesperado papel de Santiago Segura, la "sátira" Netflix y el pinchazo de Ethan CoenSergio Pérez y Alma Espinosa hablan de los estrenos de streaming, desde el cómic español en FlixOlé hasta fiascos de Hollywood y comedias de género.
- Estrenos en cines: Grogu y el mandaloriano asaltan la cartelera frente al regreso de Russell CroweSergio Pérez habla de The Mandalorian and Grogu, Asesinato en la tercera planta, Las catadoras de Hitler, El pasajero nocturno, Love me tender...
- Cowboys de Medianoche: Referencias al cine de siempre que hay en la carteleraLuis Herrero habla de cine con Inocencio Arias, José Luis Garci y Eduardo Torres-Dulce.
- Historia orgullosa de España: La representación de la misión suicida de la División AzulCarlos Cuesta conversa con Nuria Richart y Pedro Fernández Barbadillo sobre la obra de Augusto Ferrer-Dalmau y las andanzas de estos soldados.
- Tertulia de Cuesta: La trama Zapatero apunta a ministros de Sánchez y el Gobierno pone trabas a los juecesCarlos Cuesta analiza con Pablo Planas y Luca Constantini los avances en la investigación sobre Zapatero.
- El día en 15 minutos: Zapatero, contra las cuerdas: nueva pieza secreta y su mujer en el punto de miraCarlos Cuesta y Sandra León repasan toda la actualidad de la jornada.
- Suscríbase a los podcast