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La tertulia

Tertulia Especial La Noche de Cuesta: Todas las claves para entender la 'trama Zapatero'

Carlos Cuesta comenta con Dieter Brandau, Benjamín López y Miguel Ángel Pérez la imputación del expresidente del Gobierno socialista y las reacciones.

La noche de Cuesta

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