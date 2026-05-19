Tertulia Especial La Noche de Cuesta: Todas las claves para entender la 'trama Zapatero'

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- JUPOL destapa las presiones a la UDEF por investigar a Zapatero y las consecuencias que pueden tenerLaura García, portavoz de JUPOL, explica en ‘La Noche de Cuesta’ una investigación de este calibre y felicita a sus compañeros
- El juez Portillo carga contra el PSOE por tildar la imputación de Zapatero de lawfare: "Es un auto muy fundamentado"Carlos Cuesta entrevista a Fernando Portillo, magistrado del Foro Judicial Independiente.
- La diana económica: Radiografía de hasta dónde llegaron las manos en los rescatesCarlos Cuesta y Luis F. Quintero desgranan la historia de los pagos del Gobierno para reflotar a empresas como Plus Ultra, Air Europa o Duro Felguera.
- Luis María Pardo desvela que pedirán el ingreso en prisión de Zapatero tras su comparecencia: "Hay riesgo de fuga"Carlos Cuesta entrevista al presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, sobre los indicios de delito del expresidente Zapatero.
- Miguel Tellado señala directamente a Sánchez: "Zapatero no podría haber cometido los presuntos delitos sin él"El secretario general del PP se mostraba contundente en ‘La Noche de Cuesta’ tras el estallido del caso Zapatero
- El día en 15 minutos: El auto del juez sobre la imputación de Zapatero y las reacciones de la izquierdaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: La imputación a Zapatero que estrecha el cerco sobre SánchezCarlos Cuesta analiza las derivadas de la trama que ha llevado a la imputación del expresidente del Gobierno.
- Futbol es Radio (19/05/2026); Mourinho y sus decisiones en el MadridDani Blanco modera la tertulia con Juanma Rodríguez, Guillermo Domínguez y Alfredo Somoza
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