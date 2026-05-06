Tertulia de Cuesta: La tibieza de Luzón y los alegatos de las defensas en el día final del juicio de las mascarillas

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- Un virólogo habla claro sobre la crisis del hantavirus y su peligro real: "Si no lo joden los políticos, esto durará..."Raúl Ortiz de Lejarazu, virólogo, explica en ‘La Noche de Cuesta’ la verdadera razón por la que deberíamos preocuparnos por el hantavirus
- El vicepresidente de Canarias destapa las mentiras de Mónica García con el hantavirus: "Hay oscurantismo que preocupa"Manuel Domínguez, el vicepresidente, le explicaba a Carlos Cuesta todo lo que está ocultando el Gobierno a Canarias con el hantavirus
- Luis María Pardo clama contra la Fiscal General por la orden de no rebajar la pena a Aldama: "Peligroso antecedente"Carlos Cuesta entrevista al presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, sobre la recta final del juicio Ábalos, Koldo y Aldama.
- El día en 15 minutos: Del final del juicio contra la trama PSOE a la polémica por la gestión del crucero del hantavirusCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Las actitudes dictatoriales de Bolaños con las decisiones sobre las penasCarlos Cuesta recuerda las palabras del ministro de Justicia sobre el indulto al denunciante de Gürtel, y comenta la maniobra del Gobierno con Aldama.
- Tertulia de Herrero: Clavijo planta cara a Sánchez por el crucero y pide una reuniónLuis Herrero analiza junto a Ignacio Cembrero, Marisol Hernández y David Jiménez Torres la polémica política por el crucero del hantavirus.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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