Tertulia de Cuesta: La estrategia del Gobierno para vengarse de Aldama por señalar a Sánchez

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- Tertulia de Cuesta: La estrategia del Gobierno para vengarse de Aldama por señalar a SánchezCarlos Cuesta analiza con Alejandro Vara y Miguel Ángel Pérez la orden de la Fiscal General al fiscal Luzón para no rebajar la condena de Aldama.
- La denuncia de la Policía por lo que pasa en los centros de MENAS y que Sánchez decide ignorar: "No quieren que se sepa"Laura García, portavoz de JUPOL, explica junto a Carlos Cuesta cómo están funcionando los centros de MENA en España y lo que realmente pasa dentro
- Viada (APIF) carga contra la orden de Peramato de no pedir menos condena para Aldama: "Es un sectarismo indecente"Carlos Cuesta analiza con un exfiscal del Supremo la orden de Peramato al fiscal Luzón para que no pida una reducción de condena para Aldama.
- El día en 15 minutos: De la no rebaja de pena a Aldama a la situación en el crucero con el brote de hantavirusCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Cronología de un golpe a la Justicia y de un golpe a la democraciaCarlos Cuesta comenta las palabras de Bolaños sobre la decisión de la fiscal de no reducir la pena a Aldama, y recuerda los ataques al poder judicial.
- Tertulia de Herrero: Moreno se asoma a la mayoría absoluta en AndalucíaLuis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Luca Costantini y Maite Loureiro las encuestas en Andalucía.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Kelugares: Santa Cruz de la PalmaLuis Herrero y Kelu Robles viajan a capital de la isla de La Palma.
- Futbol es Radio (05/05/2026); El Atlético se juega la vida en LondresDani Blanco modera la tertulia con Juanma Rodríguez, Alfredo Somoza y Luis Colom
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