Tertulia de Cuesta: La declaración de las Pano en el Supremo, y Zapatero, en el foco de la Policía

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- El Primer Palo (09/04/2026); programa completo: Comunicado del Barça por el arbitrajeTertulia con Paul Tenorio, Sergio Fernández y María Trisac.
- La diana económica: Los negocios de Sánchez en su enésimo viaje a ChinaCarlos Cuesta y Luis F. Quintero analizan los acuerdos del presidente en su visita al gigante asiático, y los nuevos audios de REE sobre el apagón.
- Tertulia de Cuesta: La declaración de las Pano en el Supremo, y Zapatero, en el foco de la PolicíaCarlos Cuesta analiza con Arturo Criado y Carmelo Jordá la confirmación de la empresaria de su entrega de 90.000 euros en Ferraz.
- Un ingeniero alerta de que las negligencias en las vías siguen tras Adamuz: "No hay planificación ni mantenimiento"Carlos Cuesta entrevista a Salvador García-Ayllón, director del departamento de ingeniería civil ve la Universidad Politécnica de Cartagena.
- El almirante Garat desvela los pasos que seguirán EEUU e Irán para una desescalada: "Los objetivos están logrados"Carlos Cuesta entrevista al almirante retirado Juan Rodríguez Garat sobre la posible apertura del Estrecho de Ormuz.
- Futbol es Radio (08/04/2026); El Madrid pierde ante el Bayern pero sigue vivoDani Blanco modera la tertulia con Guillermo Domínguez, Luis Colom, Gonzalo Heredero e Ignacio Escudero
- El día en 15 minutos: De las negociaciones entre Israel y el Líbano a la declaración de Carmen Pano en el SupremoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: La vergüenza de un escándalo gigantesco llamado AdamuzCarlos Cuesta recuerda las palabras de Puente sobre las causas del accidente de tren, y compara la inversión en infraestructuras en España y en Europa
- Tertulia de Herrero: Correos internos revelan que Adif quitó un carril en Adamuz sin avisar a la juezaLuis Herrero analiza junto a Marisol Hernández y Ana Sánchez las novedades de la investigación del trágico accidente ferroviario de Adamuz.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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