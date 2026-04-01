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La tertulia

Tertulia de Cuesta: el enrevesado destino judicial de Begoña Gómez y el enfrentamiento de Trump con España

Carlos Cuesta analiza con Luca Costantini y Carmelo Jordá la actualidad, que pasa por el plantón de Begoña Gómez al juez y la guerra en Irán

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

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