Tertulia de Cuesta: Sánchez es retratado en el Congreso mientras PP y Vox ultiman sus acuerdos

Últimos audios
- España en el mundo: El plan de paz de Trump y su despliegue de tropasCarlos Cuesta y Nicolás Pascual de la Parte analizan la estrategia del presidente de EEUU con Irán, las palabras de Sánchez y la situación en Cuba.
- Tertulia de Cuesta: Sánchez es retratado en el Congreso mientras PP y Vox ultiman sus acuerdosCarlos Cuesta analiza con Alejandro Entrambasaguas, Carmen Tomás y Sandra León la corrupción de Zapatero y la guerra de Irán.
- Un experto estalla contra Red Eléctrica tras sus excusas por el apagón: "No sabe distinguir entre un voltio y un vatio"Carlos Cuesta entrevista a Juan Franco, ingeniero industrial, para comentar la comparecencia en el Senado de Beatriz Corredor.
- ¿Corren peligro Ceuta y Melilla por la posición de Sánchez con Irán? La dura advertencia de un experto en DefensaEnrique Navarro, presidente de la consultora de defensa y seguridad MQ Globalnet, analiza con Carlos Cuesta la posición española frente a la guerra
- El día en 15 minutos: Los giros de guión en Extremadura y el disfraz de pacifista de SánchezCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: La vergonzosa incoherencia de Sánchez con su 'no a la guerra'Carlos Cuesta comenta la comparecencia del presidente del Gobierno sobre el conflicto en Irán, e incide en cómo ha triplicado el gasto en defensa.
- Tertulia de Herrero: Feijóo llama a Sánchez "pacifista de pacotilla"Luis Herrero analiza junto a Inocencio Arias e Ignacio Cembrero el debate en el Congreso.
- Boletín de las 18:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Prensa rosa: Alejandra Rubio se retira de la televisión, de momentoLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 17:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast