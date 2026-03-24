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La tertulia

Tertulia de Cuesta: Las negociaciones de Delcy en Barajas, el cerco a Zapatero y el pago del PSOE a las cloacas

Carlos Cuesta comenta con Miguel Á. Pérez y Fran Carrillo el contenido del sobre de Aldama y el pago de las cloacas a cuenta de los comicios catalanes

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

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