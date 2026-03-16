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La tertulia

Tertulia de Cuesta: De la resaca electoral en Castilla y León a las medidas para contener las consecuencias de la guerra

Cuesta analiza con Sandra León, Alejandro Entrambasaguas y Juan Pablo Polvorinos los posibles pactos del PP con Vox y la última hora internacional

La noche de Cuesta

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