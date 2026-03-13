Tertulia de Cuesta: el rompecabezas del cierre del estrecho de Ormuz que puede convertirse en un baño de sangre

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- El editorial de Carlos Cuesta: El Gobierno se enemista con nuestros aliados, mientras ahoga a impuestos a los españolesCarlos Cuesta comenta las declaraciones de Zapatero sobre la guerra y sus elogios a Sánchez, y repasa cómo el Ejecutivo ha dejado tirado a Occidente.
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- Estrenos: "Torrente Presidente" llega a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: "Grupo 764", la secta satánica y neonazi que amenaza de muerte a Irene MonteroLuis Herrero entrevista a Luis Santamaría del Río, teólogo e investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas.
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