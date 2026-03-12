Tertulia de Cuesta: El problema con el precio del petróleo y la posible macrocausa de Forestalia

Últimos audios
- El Primer Palo (11/03/2026): Comentario de Juanma; el CTA no ha tenido nunca nada que ver con el MadridJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- El Primer Palo (12/03/2026): Al infierno con los TattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- El Primer Palo (12/03/2026): Programa completo; último debate electoral a la presidencia del BarçaTertulia con Paco Rabadán, Paul Tenorio y Dani Blanco
- La diana económica: ¿Cuánto tiempo tendremos que aguantar los efectos de la guerra de Irán?Carlos Cuesta comenta con Luis F. Quintero cómo está afectando el conflicto a las Bolsas y al precio del petróleo, y las palabras de Yolanda Díaz.
- Tertulia de Cuesta: El problema con el precio del petróleo y la posible macrocausa de ForestaliaCarlos Cuesta comenta Arturo Criado y Teresa Gómez las consecuencias que está teniendo la guerra en Irán y la corrupción que acecha al Gobierno.
- El "error" de la Fiscalía en el caso de Julio Iglesias que podría salirle muy caro a Yolanda Díaz: "Incomprensible"Carlos Cuesta entrevista a Javier Gómez de Liaño, jurista, para hablar sobre los pormenores del caso de Julio Iglesias, denunciado por agresión sexual
- Jupol clama contra la escolta de Sara Santaolalla: "Y mientras tanto hay un policía por cada 100 mujeres maltratadas"Carlos Cuesta entrevista al portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, sobre el nuevo caso de acoso de un alto cargo policial en la Embajada de Kenia.
- Jucil estalla contra la Abogacía del Estado por no personarse contra los asesinos de los dos guardias civiles de BarbateCarlos Cuesta entrevista al secretario provincial de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez, por el abandono del Gobierno a las víctimas del narcotráfico.
- Enrique Navarro desvela la estrategia de Irán para subir el precio del petróleo: "El objetivo son 200 dólares el barril"Carlos Cuesta entrevista al presidente de la consultora de defensa y seguridad MqGlobalnet sobre la capacidad de Irán de influir en los mercados.
- El día en 15 minutos: La situación crítica por la guerra de Irán y la tardanza de las medidas del GobiernoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
