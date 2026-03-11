Tertulia de Cuesta: La guerra de Irán escala y los precios se disparan mientras el Gobierno descarta tomar medidas

Últimos audios
- España en el mundo: La guerra de Irán amenaza el estrecho de Ormuz. Así contraataca TrumpCarlos Cuesta y Nicolás Pascual de la Parte analizan la reacción de EEUU a los ataques del régimen de los ayatolás, y la postura de España.
- Tertulia de Cuesta: La guerra de Irán escala y los precios se disparan mientras el Gobierno descarta tomar medidasCarlos Cuesta analiza con Alejandro Vara y Carmen Tomás las consecuencias económicas de la guerra de Irán y el medidor de odio anunciado por Sánchez.
- Lolita: "Soy una privilegiada, no he crecido en un poblado ni mis padres se dedicaban a nada que no sea legal"Sergio Pérez entrevista a Lolita y Asia Ortega por Mallorca Confidencial. Lolita interpreta a la matriarca de un clan de la droga.
- Portero sobre Puente y Adamuz: "Intentará centrar la responsabilidad en ADIF y no más arriba ante los fallos en la vía"Carlos Cuesta entrevista a Daniel Portero, ingeniero de caminos y presidente de Dignidad y Justicia.
- Los policías estallan ante la decisión de Marlaska de poner escolta a Sarah Santaolalla: "Obedece a criterios políticos"Laura García, portavoz de JUPOL, le explica a Carlos Cuesta el sentir de los policías tras descubrir que ponen escolta a Sarah Santaolalla
- El día en 15 minutos: Trump vuelve a cargar contra España, mientras la guerra de Irán ya afecta a algunos sectoresCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: La brutalidad del régimen iraní que el Gobierno ignoraCarlos Cuesta repasa las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la crisis de Irán, y detalla la lujosa vida del nuevo líder supremo del país.
- Tertulia de Herrero: Trump arremete contra España y vuelve a amenazar con cortar los lazos comercialesLuis Herrero analiza junto a Inocencio Arias y David Jiménez Torres las palabras del presidente estadounidense.
- Prensa rosa: Las fotos más buscadas de Ester Expósito y Kylian Mbappé en MadridLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
