Tertulia de Cuesta: Sánchez se niega a contar con el Congreso para la Guerra de Irak

Últimos audios
- Es Cine: La novia de Frankenstein, Putin y sexo duro en 'Pillion'Sergio Pérez y Alma Espinosa hablan de ¡La novia! Entrevistas con equipos El mago del Kremlin, Pillion, Hoppers, El último vikingo y Aves de corral.
- Entrevista a Cristian Beteta y José Luis Rancaño: "Todos los días y en todos los colegios hay acoso escolar"Sergio Pérez entrevista tras la gala de los Goya al director y productor del Mejor Cortometraje, Ángulo muerto, que aborda el acoso escolar.
- Albert Serra: "La gente expone su intimidad en cosas que le pueden perjudicar"Sergio Pérez entrevista tras la gala de los Goya al director del Mejor Documental que aborda la tauromaquia.
- Álvaro Cervantes: "Nunca me había pasado algo así como con 'Sorda'"Sergio Pérez entrevista tras la gala de los Goya al actor por su premio de Mejor Actor Reparto por Sorda. Habla del compromiso con la comunidad sorda.
- Entrevista a Miriam Garlo: "Todavía no soy consciente de lo que ha pasado"Miriam Garlo reacciona con Sergio Pérez al salir del escenario tras haber ganado el premio Goya a Mejor Actriz Revelación por Sorda.
- Eva Libertad: "El Goya de mi hermana Miriam es el que más ilusión me hace"Sergio Pérez entrevista tras la gala de los Goya a la directora de Sorda, película que ha ganado Dirección Novel, Actriz Novel y Actor de Reparto.
- Entrevista a Nagore Aranburu: "En 'Los Domingos' evitamos el cliché de la monja de gesto severo"Sergio Pérez entrevista tras la gala de los Goya a la ganadora del premio a Mejor Actriz de Reparto por Los Domingos.
- Entrevista a Antonio Fernández por 'Ciudad sin sueño': "El Goya lo voy a poner en mi habitación"Sergio Pérez entrevista tras la gala de los Goya al ganador de Mejor Actor Revelación.
- Entrevista a Patricia López Arnaiz: "'Los Domingos' aborda los distintos puntos de vista con madurez"Sergio Pérez entrevista tras la gala de los Goya a la ganadora de Mejor Actriz por Los Domingos que acunaba el premio.
- Alauda Ruiz de Azúa: "En 'Los Domingos' nadie se ha sentido excluido"Sergio Pérez entrevista tras la gala de los Premios Goya 2026 a Alauda tras ganar Película, Dirección y Guion, sumados a Actriz y Actriz de Reparto.
