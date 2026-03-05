Tertulia de Cuesta: De las consecuencias de encarar a Trump al consejo en Barcelona de respetar el Ramadán en colegios

Últimos audios
- Vomitorio de fetiches: Darkness on The Edge of TownEntrevistamos a Julio Valdeón que analiza la lucha del Boss por su propiedad intelectual y la madurez tras el silencio por conflictos contractuales.
- Prohibido Contar Ovejas: Menú degustaciónDe la potencia de Upchuck al folk de Bonnie Prince Billy: Felipe Couselo lidera una charla sobre estrenos fílmicos y la esencia del rock clásico.
- El Primer Palo (05/03/2026); programa completo: El mensaje motivador de Arbeloa y Ciria fuera de las eleccionesTertulia con Paco Rabadán, Paul Tenorio y María Trisac
- La diana económica: Estas son las formas en las que Trump puede perjudicar a las empresas españolasCarlos Cuesta analiza con Luis F. Quintero cómo puede afectar a la inversión en nuestro país la postura del Gobierno ante la guerra de EEUU e Irán.
- Tertulia de Cuesta: De las consecuencias de encarar a Trump al consejo en Barcelona de respetar el Ramadán en colegiosCarlos Cuesta analiza con Sandra León, Benjamín López y Juan Pablo Polvorinos la última hora de la guerra y el enfrentamiento entre Trump y Sánchez
- La hipocresía del Gobierno ante el SOS para salvar a tres mujeres iraníes de la horca: "Ni nos han contestado"Nuria González es abogada y feminista y le explicaba a Carlos Cuesta lo que realmente está ocurriendo con la situación de las mujeres en Irán
- Cayetana Álvarez de Toledo clama contra el "falso feminismo" de Sánchez: "Es de burka y búnquer"Carlos Cuesta entrevista a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo tras el acto por el 8M celebrado en el Congreso con dos mujeres activistas.
- El día en 15 minutos: De la sucesión en Irán a la fragata española enviada a ChipreCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Por qué Sánchez se empeña en vender un gran enfrentamiento con Trump por IránCarlos Cuesta repasa la cronología de las declaraciones del gobierno y de la Casa Blanca sobre la intervención de España en la guerra de Irán.
- Tertulia de Herrero: Trump tilda a España de "perdedor" y le acusa de ser "muy hostil" con la OTANLuis Herrero analiza con Pilar Gómez, Ana Sánchez y Maite Loureiro las críticas del presidente estadounidense tras el "no a la guerra" de Sánchez.
