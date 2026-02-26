Tertulia de Cuesta: Sánchez niega la dolencia cardiaca mientras Moncloa aumenta el presupuesto para vigilar su salud

Últimos audios
- El Primer Palo (26/02/2026): Programa completo; Seis equipos españoles esperan el sorteoDani Blanco modera la tertulia con Sergio Fernández, Paul Tenorio y Paco Rabadán
- El Primer Palo (26/02/2026): Al infierno con los tattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- La diana económica: Yolanda Díaz se despide y este es el desastre de país que nos dejaCarlos Cuesta y Luis F. Quintero comentan la decisión de la ministra de Trabajo y analizan las consecuencias que han tenido sus medidas.
- Un experto en inmigración alerta de que la inmensa mayoría de menas son adultos: "De 20 años en adelante"Carlos Cuesta entrevista al analista Rubén Pulido sobre las pruebas de la UE que demuestran la edad real de los inmigrantes que llegan a España.
- Tertulia de Cuesta: Sánchez niega la dolencia cardiaca mientras Moncloa aumenta el presupuesto para vigilar su saludCarlos Cuesta analiza con Fran Carrillo y Teresa Gómez las reuniones de Zapatero con un directivo de Telefónica por la trama de Plus Ultra.
- El día en 15 minutos: Del informe de la UCO sobre Pardo de Vera a las reuniones secretas de ZapateroCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: El Parlamento Europeo saca los colores a España una vez más, esta vez, con la inmigraciónCarlos Cuesta comenta las conclusiones de la misión de la Eurocámara sobre la gestión de la llegada de inmigrantes de manera irregular a nuestro país.
- Tertulia de Herrero: Zarzuela dice que "la decisión del rey Juan Carlos de volver a residir en España depende de él"Luis Herrero analiza junto a Ana Sánchez, Pilar Gómez y Maite Loureiro el debate sobre la vuelta del rey emérito a España.
- Sucesos: El padre que mató a su hijo de 10 años en Tenerife actuó posiblemente bajo el efecto de la "droga caníbal"Luis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: RiefenstahlLuis Herrero y Ayanta Barilli hablan sobre el documental que recorre el legado artístico de la fotógrafa y directora alemana Leni Riefenstahl.
