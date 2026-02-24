Últimos audios
- Las consecuencias económicas del sanchismo: España, ahogada por la sobrerregulaciónCarlos Cuesta analiza con Domingo Soriano cómo en nuestro país se impone una nueva norma cada 45 minutos, y el desastre recaudatorio del cine español.
- Tertulia de Cuesta: El abogado de la víctima del DAO desvela la existencia de la finca de "los poderosos"Carlos Cuesta comenta con Miguel Ángel Pérez y Raúl Vilas las nuevas revelaciones que afectan a los mandos policiales de Marlaska.
- El abogado de la víctima del DAO destapa la "finca de los poderosos": las nuevas denuncias apuntan a otros comisariosCarlos Cuesta entrevista al abogado de la víctima del DAO, Jorge Piedrafita, sobre las nuevas denunciantes de la cúpula policial.
- El día en 15 minutos: De las acciones legales de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz a las nuevas denuncias en la policíaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Más casos que cercan a la cúpula policial de MarlaskaCarlos Cuesta comenta los detalles del escándalo que salpica a los mandos policiales y recuerda las palabras de Sánchez y sus ministros.
- Tertulia de Herrero: Abascal rechaza el documento del PP para sus pactos con VoxLuis Herrero analiza junto a Ignacio Cembrero y Luca Costantini las negociaciones entre PP y Vox.
- Entrevistas de Herrero: Alfonso J. UssíaLuis Herrero entrevista al escritor y periodista, ganador del VI Premio de No Ficción Libros del Asteroide con "In Extremis".
- Kelugares: PalenciaLuis Herrero y Kelu Robles viajan a la ciudad de Castilla y León.
- Música: Las canciones nominadas a los Goya 2026Luis Herrero y Felipe Couselo valoran las cinco canciones nominadas a Mejor Canción Original en los Premios Goya 2026.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
