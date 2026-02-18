Tertulia de Cuesta: Marlaska niega que conociera la presunta agresión sexual del DAO y no dimite

Últimos audios
- Telele: Los grandes magos y magas de las seriesEl análisis de hechiceros y brujas aborda desde el éxito de The Magicians hasta las tensiones internas en el legendario rodaje de Embrujadas.
- Las cosas de Palacios: Megadeth en estado puro. La edad dorada del thrash metal.Examinamos el apogeo creativo del grupo entre 1990 y 1998, analizando su evolución técnica y el impacto de discos clave en las listas de ventas.
- El Resplandior: Superhéroes cutres, cuando salvar el mundo no garantiza presupuesto ni dignidad.Desde el Capitán América de los noventa hasta Orgazmo, un repaso por cintas de culto que desafiaron la escasez de fondos con dosis de bizarrismo.
- Prohibido Contar Ovejas: De todo menos de esoDe la crisis de Blur al éxito de Megadeth en los noventa: Felipe Couselo y su equipo debaten sobre música, hechicería en la pequeña pantalla y cine.
- El Primer Palo (18/02/2026); programa completo: El mundo del fútbol apoya a ViniciusTertulia con Paul Tenorio, Látigo Serrano, Alfredo Somoza y María Trisac
- La diana económica: Así señala el Gobierno a las empresas en su plan anticorrupciónCarlos Cuesta y Luis Fernando Quintero comentan la persecución que pretende hacer el Ejecutivo de las compañías y la reacción de Antonio Garamendi.
- Tertulia de Cuesta: Marlaska niega que conociera la presunta agresión sexual del DAO y no dimiteCarlos Cuesta comenta con Alejandro Entrambasaguas y Carmen Tomás las declaraciones del ministro y la petición de retirada de las medallas al DAO.
- El Primer Palo (18/02/2026): Crónicas deportivescas; el último año de Mourinho en el MadridAlicia Parente nos trae una nueva ficción sonora
- Los sindicatos policiales descartan que Marlaska no conociera el caso de la violación del DAO: "No se lo cree nadie"Carlos Cuesta entrevista al vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, Josema Vallejo, sobre la dimisión de José Ángel González.
- El día en 15 minutos: Las primeras declaraciones del DAO y su estrategia de defensaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- Suscríbase a los podcast