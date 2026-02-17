La tertulia de Cuesta: El último escándalo en el seno del Gobierno, el DAO de la Policía acusado de violación

Últimos audios
- Las consecuencias económicas del sanchismo: ¿Qué es la "economía del dónut" que defienden los expertos de Yolanda Díaz?Carlos Cuesta comenta con Domingo Soriano la intención de la ministra de transformar el modelo mediante un cambio en el comportamiento humano.
- La tertulia de Cuesta: El último escándalo en el seno del Gobierno, el DAO de la Policía acusado de violaciónCarlos Cuesta analiza con Miguel Ángel Pérez y Raúl Vilas la última hora sobre le número 2 de la Policía Nacional y la polémica del burka en España.
- JUPOL exige la marcha de Marlaska por la presunta violación del DAO: "Tiene que dimitir, era un nombramiento a dedo"Carlos Cuesta entrevista a Laura García, portavoz de JUPOL.
- La alcaldesa de Alcalá de Henares defiende la prohibición del burka en la localidad: "Estamos defendiendo la libertad"Carlos Cuesta entrevista a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que ha aprobado hoy la prohibición de la prenda en edificios públicos.
- Muñoz Abrines denuncia que Marlaska forzó la prórroga del DAO acusado de violación: "Lo metieron de tapadillo"Carlos Cuesta entrevista al diputado del PP sobre el escándalo del DAO de la Policía y la trama de Begoña Gómez.
- Alfredo Perdiguero estalla por la presunta violación del DAO de la Policía a una agente: "Es más que agresión sexual"Carlos Cuesta entrevista al portavoz de JuntosPOLGC, Alfredo Perdiguero, por la querella contra el DAO de Policía y la inacción de Interior.
- El día en 15 minutos: La presunta violación del DAO nombrado por MarlaskaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Ante su implicación en tantas tramas, ¿por qué no se investiga de verdad a Begoña Gómez?Carlos Cuesta repasa los casos de corrupción que salpican a la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
- Futbol es radio; El Madrid logra el liderato entre protestas del BarcelonaSergio Valentín modera la tertulia con Juanma Rodríguez, Dani Blanco y Guillermo Domínguez
- Tertulia de Herrero: Vox y PP se quedan solos para prohibir el burkaLuis Herrero analiza junto a Luca Costanini y Maite Loureiro el debate en el Congreso.
