Tertulia de Cuesta: El escándalo fiscal del amigo de Sánchez en el PSOE y la transferencia de Ábalos a Delcy Rodríguez

Últimos audios
- Prohibido Contar Ovejas: 300 programas y 1 ganadorFestejamos la tricentésima entrega premiando el intelecto y la memoria de sus colaboradores en un reto ajeno a la corrección política.
- El Primer Palo (16/02/2026); Programa completo. Derrota del Barcelona en GironaTertulia con Paco Rabadán, Dani Blanco y Sergio Fernández
- Ni olvido ni perdón: Un obstáculo en los beneficios penitenciarios a los etarrasCarlos Cuesta analiza con Carlos Urquijo la paralización del tercer grado al terrorista Arzalluz Goñi por parte de la Fiscalía.
- Tertulia de Cuesta: El escándalo fiscal del amigo de Sánchez en el PSOE y la transferencia de Ábalos a Delcy RodríguezCarlos Cuesta comenta con Juan Pablo Polvorinos y Luca Costantini las últimas encuestas y la nueva huelga de médicos.
- Manuel Mostaza desvela qué hay detrás de las "disparatadas" encuestas del CISCarlos Cuesta entrevista al sociólogo Manuel Mostaza sobre los posibles pactos del PP y Vox y las subidas del PSOE en el CIS.
- El día en 15 minutos: Del plantón del Gobierno a las instituciones europeas al escrito de Leire DíezCarlos Cuesta y Ricardo González Mangas analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Las excusas de Borja Cabezón, el amigo de Sánchez, sobre el uso de empresas interpuestasCarlos Cuesta repasa las tramas que rodean al PSOE y al presidente del Gobierno, y comenta el comunicado del adjunto a la Secretaría de Organización.
- Tertulia de Herrero: Génova pide a Guardiola "menos ruido y más discreción"Luis Herrero analiza junto a Marisol Hernández y Raúl Vilas las negociaciones entre PP y Vox.
- Tertulia cultural: Expertos mundiales se reúnen en Madrid para dar forma al futuro de la neurotecnologíaLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez el futuro de la neurotecnología.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast