Tertulia de Cuesta: Del batacazo de Alegría en Aragón a las promesas de Puente a los maquinistas

Últimos audios
- El Primer Palo (09/02/2026); programa completo: La suplencia de Carvajal y los datos de Julián ÁlvarezTertulia con Paul Tenorio, Sergio Valentín, Sergio Fernández y María Trisac
- Ni olvido ni perdón: Siguen los terceros grados a etarras, gracias a la medida del PSOECarlos Cuesta comenta con Carlos Urquijo los beneficios penitenciarios al exjefe de ETA, y la confirmación de penas de prisión para abogados de presos
- Tertulia de Cuesta: Del batacazo de Alegría en Aragón a las promesas de Puente a los maquinistasCarlos Cuesta analiza con Sandra León, Juan Pablo Polvorinos y Raúl Vilas.
- El Sindicato Ferroviario mantiene la huelga y rechaza el acuerdo con Óscar Puente: "Es aire"Carlos Cuesta entrevista a Rafael Escudero sobre su exclusión de las reuniones: "Éramos testigos incómodos".
- Lorent Saleh, expreso político en Venezuela, señala a Zapatero y al PSOE: "Que dejen de actuar contra la democracia"Carlos Cuesta entrevista al expreso político en Venezuela Lorent Saleh sobre la injerencia del Gobierno de Sánchez en el Régimen de Maduro.
- Tellado cree necesario un pacto entre PP y Vox: "Nadie entendería que no lo hiciéramos"Carlos Cuesta entrevista a Miguel Tellado, secretario general del PP, tras las elecciones en Aragón.
- El día en 15 minutos: El esfuerzo de la izquierda por justificar su descalabro en Aragón y el fin de la huelga de trenesCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Lo mejor para España es que PP y Vox se entiendanCarlos Cuesta comenta las reacciones de los partidos tras los resultados de las elecciones en Aragón, y la necesidad de un pacto en la derecha.
- Tertulia de Herrero: Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón pero depende más que nunca de VoxLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Ignacio Cembrero y Laura Fábregas los resultados electorales en Aragón.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast