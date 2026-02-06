La tertulia de Cuesta: Del cierre de campaña en Aragón al viaje de Zapatero a Venezuela

Últimos audios
- Historia orgullosa de España: Ante el olvido del PSOE, recordamos la presencia española en el SáharaCarlos Cuesta comenta con Nuria Richart y Pedro Fernández Barbadillo las relaciones a lo largo de los siglos de nuestro país con este territorio.
- La tertulia de Cuesta: Del cierre de campaña en Aragón al viaje de Zapatero a VenezuelaCarlos Cuesta analiza con Pablo Planas y Fran Carrillo las consecuencias de la borrasca Leonardo en España y cómo afectará la borrasca Marta.
- Un geólogo alerta del corrimiento de tierras en Grazalema: "Cualquier pequeña grieta le sirve al agua para salir"Carlos Cuesta entrevista a Manuel Regueiro, expresidente del Colegio Oficial de Geólogos, sobre las borrascas Leonardo y Marta.
- El día en 15 minutos: Las consecuencias del temporal y el cierre de campaña en AragónCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Desmontando a Zapatero, el gran amigo de Delcy RodríguezCarlos Cuesta analiza las declaraciones del expresidente del Gobierno antes de su reunión con la presidenta encargada de Venezuela.
- Es Salud: Codo de tenistaJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan del codo de tenista.
- Es Salud: GabaJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de la salud.
- Es Salud: EstreñimientoJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan del estreñimiento.
- Tertulia de Herrero: Azcón pide el voto para "un gobierno fuerte del PP" que evite el "bloqueo"Luis Herrero analiza junto a Anabel Díez y Carmen Tomás el cierre de la campaña electoral en Aragón.
- Estrenos de cine: "Primate" y "La fiera" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
