Tertulia de Cuesta: De las declaraciones de Paco Salazar a la reunión entre el enviado de Zapatero y Leire Díez

- La diana económica: La "chapuza" del nuevo decreto antidesahucios del GobiernoCarlos Cuesta comenta con Beatriz García las situación de los propietarios que sufren una ‘okupación’, y la idea de Yolanda Díaz sobre los sindicatos.
- Tertulia de Cuesta: De las declaraciones de Paco Salazar a la reunión entre el enviado de Zapatero y Leire DíezCarlos Cuesta comenta con Teresa Gómez y Raúl Vilas las presiones del Gobierno a Aldama para tapar sus vinculaciones con Venezuela.
- Un experto en demoscopia confirma el descalabro del PSOE en las elecciones aragonesasCarlos Cuesta entrevista a Arcadio Mateo, especialista en análisis político de Demoscopia y Servicios, sobre lo que se espera de las urnas en Aragón.
- La senadora del PP que ha acorralado a Paco SalazarCarlos Cuesta entrevista a la senadora del PP, Rocío Dívar por su interrogatorio a Paco Salazar en la comisión de investigación del caso Koldo.
- El día en 15 minutos: De los estragos del temporal en España a la comparecencia de Paco SalazarCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: El temporal ahoga Andalucía, ¿se podrían haber minimizado los daños?Carlos Cuesta repasa la última hora de la situación provocada por la borrasca Leonardo, y recuerda cómo están las infraestructuras hidrográficas.
- Tertulia de Herrero: Encuestas internas del PP en Aragón auguran una catástrofe para el PSOELuis Herrero analiza junto a Marisol Hernández y Maite Loureiro la campaña electoral en Aragón.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Sucesos: El juicio del crimen del canónigo de la catedral de Valencia destapa su doble vidaLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: "El jardinero y la muerte"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan del libro de Georgui Gospodínov de la editorial Impedimenta.
