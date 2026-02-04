La tertulia de Cuesta: El mal mantenimiento de las presas pone a España en peligro en pleno temporal de lluvias

Últimos audios
- El Primer Palo (04/02/2026): Crónicas deportivescas; Paco Martínez Soria, un actor con juegoAlicia Parente nos trae otra nueva ficción sonora
- El Primer Palo (04/02/2026): Programa completo; Athletic y Real Sociedad, en semis de COpaTertulia con Dani Blanco, Paco Rabadán, Alfredo Somoza y Látigo Serrano
- El Primer Palo (04/03/2026): Comentario de Juanma; NegreiraJuanma Rodriguez realiza el comentario de entrada
- España en el mundo: Así es la estrategia de Trump ante la debilidad de Irán y CubaCarlos Cuesta analiza con Nicolás Pascual de la Parte la relación de Estados Unidos con el régimen de los ayatolás y con países como Cuba o Venezuela.
- La tertulia de Cuesta: El mal mantenimiento de las presas pone a España en peligro en pleno temporal de lluviasCarlos Cuesta analiza con Alejandro Entrambasaguas y Carmen Tomás la actualidad informativa de la jornada.
- El día en 15 minutos: Los estragos del temporal en Andalucía y el enfado de los trabajadores de los trenes con PuenteCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- La alerta de un ingeniero sobre el grave estado de las presas en pleno temporal: "¿Cómo pueden dormir tranquilos?"Carlos Cuesta entrevista al vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Jesús Contreras, sobre la falta de inversión en las presas.
- El editorial de Carlos Cuesta: Los datos que revelan por qué es una aberración la regularización masiva de inmigrantesCarlos Cuesta analiza las cifras de entradas ilegales de inmigrantes y de los delitos cometidos por extranjeros, tras el decreto del Gobierno.
- Tertulia de Herrero: Mañana entra en vigor el decreto antidesahucios entre dudas y críticasLuis Herrero analiza junto a Ignacio Cembrero, David Jiménez Torres y Juan Pablo Polvorinos el polémico decreto.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast