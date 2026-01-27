Últimos audios
- Las consecuencias económicas del Sanchismo: La última treta del Gobierno mezclando pensiones y okupasCarlos Cuesta y Domingo Soriano analizan las consecuencias de la caída del decreto antidesahucios y la regularización masiva de inmigrantes.
- Tertulia de Cuesta: La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Puente. ¿Podría acabar en el banquillo?Carlos Cuesta comenta con Alejandro Vara y Miguel Ángel Pérez las posibilidades de que el ministro de Transportes responda ante la justicia.
- La policía alerta de la regularización masiva de inmigrantes: "Las mafias lo van a utilizar a su favor"Carlos Cuesta entrevista a la portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ana María Alarcón, sobre el Real Decreto aprobado por el Gobierno.
- Así puedes echar a tus okupas a partir de mañana: "Es una ventana de oportunidad"Carlos Cuesta entrevista a Ricardo Bravo, de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
- La hermana de un fallecido en Adamuz estalla contra Óscar Puente: "Que pongan a alguien competente"Carlos Cuesta entrevista a Marimar Fadón, hermana de un fallecido en el accidente de Adamuz, sobre la responsabilidad del ministro de Transportes.
- El día en 15 minutos: El Gobierno vuelve a regar de millones a Cataluña, doblando la inversión para RodaliesCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Patxi López se suma a las mentiras de Óscar PuenteCarlos Cuesta comenta las declaraciones del ministro de Transportes sobre los ceses en Renfe y Adif y las del portavoz socialista sobre la inversión.
- Tertulia de Herrero: El Gobierno fracasa en su intento de usar de rehenes a los jubiladosLuis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Luca Costantini y Juan Pablo Polvorinos la derrota parlamentaria de Pedro Sánchez.
- Entrevistas de Herrero: José Antonio GurpeguiLuis Herrero entrevista al autor del libro "Trumpismo y reconfiguración global: el tortuoso camino hacia un nuevo orden mundial".
- Kelugares: San SebastiánLuis Herrero y Kelu Robles viajan a la capital de Guipúzcoa.
