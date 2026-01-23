Tertulia de Cuesta: Puente sigue sin dimitir y el Gobierno se sacude las responsabilidades del accidente en Adamuz

Últimos audios
- Historia orgullosa de España: La difusión en el cine de la primera globalización de EspañaCarlos Cuesta y Nuria Richart conversan con José Luis López Linares, director de cine y escritor, sobre la primera globalización de España.
- Tertulia de Cuesta: Puente sigue sin dimitir y el Gobierno se sacude las responsabilidades del accidente en AdamuzCarlos Cuesta comenta con Fran Carrillo y Pablo Planas la rueda de prensa del ministro de Transportes, el presidente de ADIF y el secretario de Estado
- Un experto en diseño de AVE sobre la vía de Adamuz: "Yo creo que esos dos carriles nunca estuvieron soldados"Carlos Cuesta entrevista a Juan Franco, ingeniero y experto en diseño de AVE, sobre las excusas de Óscar Puente para la rotura de la soldadura.
- El día en 15 minutos: La reveladora rueda de prensa en la que Óscar Puente intenta eludir cualquier responsabilidadSandra León y Carlos Cuesta analizan la rueda de prensa de Óscar Puente sobre el accidente de Adamuz.
- El editorial de Carlos Cuesta: La negligencia del Gobierno en Adamuz paso a pasoCarlos Cuesta analiza la última hora de la investigación del accidente de Adamuz.
- Tertulia de Herrero: Puente desvincula el accidente del mantenimiento de la víaLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz y Carmen Tomás las palabras del ministro de Transportes.
- Estrenos: "Hamnet" y "Sin piedad" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Más de 400 camiones embolsados en Zamora y los supermercados alertan de desabastecimientoLuis Herrero entrevista a Dulsé Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
