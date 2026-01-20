Iustitia Europa promete dar la batalla para saber la verdad del accidente de Adamuz: "Es vergonzoso"

El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha anunciado la personación de la asociación como acusación popular en la causa abierta por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha advertido de los riesgos de que la investigación se prolongue durante años sin depurar responsabilidades, como ocurrió con el accidente del Alvia en Santiago de Compostela.

En declaraciones a La noche de Cuesta, Pardo ha explicado que su interés por el caso no es solo profesional, sino también personal, ya que ha sido usuario habitual de la línea Madrid-Málaga. "He vivido la línea Madrid-Málaga-Madrid en muchas ocasiones, hasta que un día decidí no volver a viajar nunca más en alta velocidad en España, por el miedo que sentía y los episodios que viví", ha relatado.

El abogado ha situado esa experiencia en una fecha muy reciente. "30 de enero del 2025", ha precisado al ser preguntado por el Carlos Cuesta, subrayando que dejó de utilizar el AVE para desplazarse a Málaga y optó por el avión debido a la sensación de inseguridad. "Siento una sensación de precaución hacia lo que podría suceder", ha afirmado, describiendo movimientos del tren que, a su juicio, no eran normales. "No es posible que un tren se mueva así, no es posible que se me caiga la mochila de arriba pertrechada correctamente encima de mi cabeza", ha explicado.

Los propios maquinistas habían avisado

Pardo ha señalado que estas percepciones coincidían con comentarios de personas del propio entorno ferroviario. "Dentro de nuestra organización hay gente que ha trabajado en el ambiente ferroviario y yo le decía: oye, no es posible que en alta velocidad se pueda mover así", ha insistido, añadiendo que incluso un acompañante suyo llegó a preguntarse si esa situación era normal en un tren de alta velocidad.

Sobre la decisión de Iustitia Europa de personarse en la causa de Adamuz, Pardo ha explicado que responde a varios factores. "Me llama la atención primero por ser usuario de esa vía, que ya debería ser acusación particular, pero por conocer lo que estaba sucediendo ahí y los posibles lazos que puedan existir", ha señalado.

En ese sentido, ha aludido a las investigaciones en curso en el Tribunal Supremo relacionadas con contratos de Adif. "Hace que a uno se le encienda una campana y diga: no va a estar relacionado esto con un déficit que viene anunciado por los sindicatos de maquinistas, por los propios maquinistas y por los propios medios de comunicación durante meses, sino años", ha afirmado.

"No podemos vivir de las tragedias"

El presidente de Iustitia Europa ha advertido de la gravedad del accidente. "Estamos ante uno de los accidentes más graves que existen en alta velocidad en España y en Europa. Y es el segundo que tenemos en España", ha subrayado, recalcando que "esto no se lo puede permitir la alta velocidad".

Pardo ha vinculado el impacto de estos sucesos a la imagen del país. "Nosotros somos un país que vivimos del turismo. Si esta es la imagen que estamos reportando fuera, no podemos vivir de las tragedias", ha afirmado. Aunque ha reconocido la importancia de las visitas institucionales tras los accidentes, ha insistido en que el problema es estructural. "Está muy bien que se vayan los reyes, está muy bien que vaya todo el mundo, eso está perfecto. Pero no se puede vivir de las tragedias".

El abogado ha mostrado además su preocupación por el recorrido judicial que pueda tener el caso. "No se puede vivir, además, de que ahora se inicie una causa judicial donde seguramente vamos a estar 10 años, como en Angrois, el accidente del Alvia de Santiago, para no llegar a conocer la verdad de lo que sucedió", ha denunciado.

La independencia de los órganos investigadores

En ese contexto, cuestionó la independencia de los órganos investigadores. "¿La Comisión de Investigaciones de Adif, por quién está? ¿Quién gobierna ahora mismo la Comisión de Investigaciones de Adif?", ha preguntado, calificando la situación de "gravísima".

Finalmente, ha justificado la personación de Iustitia Europa en la causa. "Nosotros nos hemos personado por decencia", ha afirmado, vinculando su decisión a la información conocida en otros procedimientos.

"Por lo que nosotros sabemos de todas las informaciones que nos han llegado a través de los casos de Koldo y Ábalos, porque hay una implicación directa con el tema de Adif y cómo se ha estado contratando sistemáticamente a personas que no deberían haber sido contratadas", ha señalado.