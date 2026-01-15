Tertulia de Cuesta: la reunión de Trump y Machado y el futuro de Venezuela

Últimos audios
- Tertulia de Cuesta: la reunión de Trump y Machado y el futuro de VenezuelaCarlos Cuesta analiza con Teresa Gómez y Raúl Vilas la última hora sobre la reunión de María Corina Machado y Donald Trump en la Casa Blanca.
- La diana económica: Yolanda Díaz recula con la financiación autonómica de SánchezCarlos Cuesta comenta la rectificación de la vicepresidenta, las medidas de vivienda del Gobierno y el nuevo "fondo soberano" anunciado por Sánchez.
- Juango Ospina, sobre el 'indulto' de García Ortiz: "Es un fraude de ley"Carlos Cuesta entrevista al abogado penalista Juan Gonzalo Ospina sobre el 'indulto' de García Ortiz.
- El brutal repaso de una feminista a Podemos y Sumar por no defender a las mujeres iraníesCarlos Cuesta entrevista a Nuria González, abogada y presidenta de la asociación feminista L’Escola, sobre el falso feminismo de Podemos y Sumar.
- Un exdiplomático venezolano celebra la reunión entre Trump y Machado: "Vamos hacia el restablecimiento de la libertad"Carlos Cuesta entrevista al abogado y exdiplomático venezolano, William Cárdenas.
- El día en 15 minutos: El gesto de la Premio Nobel Mª Corina Machado con Trump y el repaso a Albares en el CongresoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Víctor Ábalos señala a Zapatero… y salpica a su propio padreCarlos Cuesta comenta las declaraciones del hijo de José Luis Ábalos y desgrana las pruebas contra ellos y contra Koldo García.
- Es Salud: Sequedad de la pielJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y sequedad de la piel.
- Tertulia de Herrero: Trump recibe a María Corina Machado horas después de ensalzar a Delcy RodríguezLuis Herrero analiza junto a Inocencio Arias y Maite Loureiro la situación en Venezuela.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast