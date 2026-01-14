La tertulia de Cuesta: Zapatero, Ábalos y la SEPI, la cárcel sigue acechando al Gobierno de Sánchez

Últimos audios
- El Primer Palo (14/01/2026); programa completo: El Real Madrid cae en Copa ante el AlbaceteTertulia con Sergio Fernández, Alfredo Somoza y María Trisac
- 2/2 - El testigo protegido que desafió a la DGAIAUn trabajador social, hoy testigo protegido, destapó desde dentro la mala praxis en la gestión de los menores tutelados en Cataluña.
- 1/2 - El negocio de los niños tuteladosLa cara oculta de la DGAIA: denuncias ignoradas, millones de euros y un sistema de protección de menores bajo sospecha en Cataluña.
- España en el mundo: La ridícula reacción de nuestro Gobierno ante la masacre en IránCarlos Cuesta analiza con Nicolás Pascual de la Parte la represión del régimen de los ayatolás, y la reunión de EEUU y Dinamarca por Groenlandia.
- La víctimas de la okupación destapan la "trampa" de la prórroga del decreto antidesahucios: "Legitima la okupación"Carlos Cuesta entrevista al portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, sobre la prórroga del decreto antidesahucios.
- La tertulia de Cuesta: Zapatero, Ábalos y la SEPI, la cárcel sigue acechando al Gobierno de SánchezCarlos Cuesta analiza con Carmen Tomás y Fran Carrillo las últimas investigaciones que afectan a la SEPI, Leire Díez y Zapatero.
- El día en 15 minutos: El futuro de Groenlandia y las confesiones sobre los viajes de Zapatero a VenezuelaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: La insolidaridad en el sistema de financiación de Montero, al detalleCarlos Cuesta recuerda las palabras de la ministra de Hacienda sobre la ordinalidad, y explica las desigualdades de esta propuesta de financiación.
- Es Salud: HígadoJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud e hígado.
- Tertulia de Herrero: Trump exige Groenlandia para su Cúpula DoradaLuis Herrero analiza junto a Ignacio Cembrero, Marisol Hernández y David Jiménez Torres los planes del presidente estadounidense.
