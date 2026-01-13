Menú
Tertulia de Cuesta: El crudo panorama que se vive en Irán y la reunión de Sánchez y Feijóo por Ucrania

Carlos Cuesta comenta con Miguel Ángel Pérez y Alejandro Vara la respuesta del Gobierno a la represión de las protestas y su postura ante Ucrania.

